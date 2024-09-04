İstanbul Otoyolu üzerindeki Turgutlu-Bornova güzergahında, Belkahve Tüneli'ne gelmeden önceki sol şeritte bakım çalışması gerçekleştirilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, yol kullanıcılarının güvenliği ve konforu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakım çalışmasının detayları

Bugün, saat 12.00’ye kadar sürecek olan bakım çalışması, toplamda 500 metrelik bir alanı kapsayacak. Çalışma bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, yolun bu kısmında geçici olarak şerit daralması ve trafik düzenlemeleri uygulanacaktır.

Yol kullanıcılarına önemli uyarı

Turgutlu'dan Bornova istikametine seyahat eden sürücülerin, Belkahve Tüneli öncesindeki bu bölgede oluşabilecek trafiğe dikkat etmeleri ve belirtilen güvenlik uyarılarına riayet etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.