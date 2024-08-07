Mısır’da yapılan son arkeolojik kazılarda, 2.500 yıllık antik bir nekropol ortaya çıkarıldı. Keşfedilen mezarlıkta, değerli altın hazinelerinin yanı sıra eski Mısır tanrılarına ait figürinler ve bronz sikkeler bulundu.

Mısır’ın Tel el-Deir bölgesinde yapılan kazılar, antik bir nekropolün izlerini ortaya çıkardı. Bu bölgedeki mezarlar, nadir altın hazineler ve çeşitli değerli eşyalarla dolu. Kazılarda, bronz sikkeler, altın varaklar ve eski Mısır tanrılarını temsil eden figürinler bulundu. Özellikle İsis, Bastet ve Horus’un figürinleri, bu dönemin dini inançlarına dair önemli ipuçları sunuyor.

Eski Mısırlılar'ın gelenekleri

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Ismail Khaled, bu hazinelerle birlikte bulunan çömlek kaplar ve mezar muskalarının, eski Mısırlıların gelenek ve ritüellerini anlamada önemli bir kaynak olduğunu belirtiyor. Bu bulgular, dönemin mezar ritüellerine dair detaylı bilgi sunuyor.

Kazı çalışmaları, 2019 yılında M.S. 284-641 yıllarına tarihlenen altın sikkeler ve Kral Psamtik II’ye ait heykellerle başlamıştı. 2022’de M.Ö. 644-525 yıllarına tarihlenen geniş bir mezar kompleksi keşfedilmişti. Son bulgular, bu bölgenin antik Mısır kenti Damietta için önemli bir dönemi yeniden tarihlendirebileceğini gösteriyor.

Önceki kazılarda, mumyalama sırasında kullanılan minyatür kanopik kavanozlar ve çeşitli mezar türleri keşfedilmişti. Yine, mezarlar arasında seramik kavanozlar içinde Ptolemaios hanedanına ait bronz sikkeler bulunmuştu. Bu bulgular, bölgenin tarihi hakkında önemli bilgiler sunuyor.