Özellikle son yıllarda hızla gelişen yapay zeka, çeşitli mesleklerde insanların yerini alma endişesi yaratıyor. Sanat ve eğlence sektörü de bu endişelerden nasibini alırken, geçtiğimiz yıl Hollywood'da gerçekleşen grevlerde bu mesele ön plana çıkmıştı.

ChatGPT ve insan esprileri karşı karşıya

Araştırmacılar, ChatGPT'nin esprilerini insanlarla karşılaştırmak için bir çalışma gerçekleştirdi. ABD merkezli medya kuruluşu The Onion’ın başlıkları da çalışmada yer aldı. Çarşamba günü PLOS One dergisinde yayımlanan araştırmada, 105 katılımcıdan üç yönergeye göre espri yazmaları istendi. Katılımcılar, akronimlerden esprili ifadeler çıkarmak, cümleleri komik şekilde tamamlamak ve varsayımsal senaryolarda sert alaylar içeren şakalar yapmak zorundaydı. Aynı yönergeler ChatGPT 3.5’e de verildi ve iki taraftan gelen espriler karıştırılarak 200 kişiye sunuldu.

Katılımcıların yüzde 70'i, yapay zeka sohbet botunun esprilerini daha komik buldu. Yüzde 25'i insan esprilerini tercih ederken, yüzde 5'i iki tarafın eşit derecede komik olduğunu belirtti.

The Onion ile yapay zeka başlıkları karşılaştırıldı

Daha sonra araştırmacılar, ChatGPT'den The Onion’ın başlıklarına benzer başlıklar atmasını istedi. 217 kişilik bir grup, kimin yazdığını bilmeden bu başlıkları değerlendirdi. Çalışma sonucunda, iki tarafın komiklik derecesi arasında kayda değer bir fark görülmedi. İlk dörtte, The Onion ve ChatGPT'nin ikişer başlığı yer aldı. "Bölge halkından bir adam yeni bir duygu keşfetti fakat yine de bunu düzgün bir şekilde tanımlayamıyor" başlığıyla birinci sıra yapay zekanın oldu.

Araştırmanın bulguları ve sonuçları

Çalışmayı yürüten Drew Gorenz, "ChatGPT duyguları hissetmese de yenilikçi şakaları ortalama bir insandan daha iyi yaptığından bu çalışma, gerçekten iyi bir şaka yapmak için iyi bir espriyi takdir etme hissine gerek olmadığına dair kanıtlar sunuyor" dedi.