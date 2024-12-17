Moskova’da, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde görevli üst düzey bir general ve yardımcısı, el yapımı patlayıcının kullanıldığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Patlayıcının bir scooter’a gizlendiği ortaya çıktı.

Moskova'nın Ryazan Caddesi'ndeki bir apartman girişinde meydana gelen patlama, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısını öldürdü. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, patlamanın ardından soruşturma başlatıldı. El yapımı patlayıcının bir scooter’a yerleştirildiği belirlendi. Bu olay, Moskova’da büyük yankı uyandırdı.

Patlayıcı Scooter’a gizlenmiş: Olayın detayları

BBC’nin haberine göre, patlayıcıyı taşıyan araç olarak bir scooter kullanıldı. Patlayıcı, apartmanın girişine park edilmiş olan scooter’a gizlenmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer patlayıcıların kim tarafından yerleştirildiğini ve saldırının arkasındaki motivasyonu araştırıyor.

Kirillov, Ukrayna tarafından suçlanmıştı

Rus general İgor Kirillov, ölümünden bir gün önce Ukrayna tarafından kimyasal silah kullanmakla suçlanmıştı. The Guardian’a göre, Ukrayna savcıları Kirillov’un, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullandığını iddia etmişti. BBC, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Rusya’nın Şubat 2022’den bu yana ülkede 4 bin 800’ün üzerinde kimyasal silah kullandığını öne sürdüğünü bildirdi. Rusya ise bu suçlamaları reddediyor.

Rusya Soruşturma Komitesi, patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın arkasındaki faillerin ve patlayıcının kaynağının tespiti için çalışmalar devam ediyor.