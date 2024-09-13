Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey finali dün akşam gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 20 finalist, ünlü isimlerin jüri üyeliğinde performans sergiledi. Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimlerin bulunduğu jüri karşısına çıkan yarışmacılardan biri de İpek Kuşçu’ydu. İlk 20’ye seçilemeyen Kuşçu, estetik ve zarafetiyle adından söz ettirdi.

Gelecek yıl yeniden yarışacak

Yarışmanın sonuçlarına göre 1. İdil Bigen, 2. ise Cemre Üker oldu. Finalistlerin arasına giremeyen İpek Kuşçu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" dedi. Kuşçu’nun güzelliği ve yarışma performansı, birçok sosyal medya kullanıcısının "Çok güzelsin, nasıl seçilmezsin?" şeklinde yorum yapmasına neden oldu.

Torpil iddiaları gündemde

İpek Kuşçu’nun finale kalmaması, bazı kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve torpil iddialarını gündeme getirdi. Kuşçu’nun güzelliğine ve yarışma için hazırlığına rağmen finale kalamaması, sosyal medyada geniş bir tartışma yarattı.