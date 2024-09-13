Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 108 milyon vatandaşın kişisel verilerinin çalındığına dair iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Kurum, bu konuda kendilerine ulaşan bir ihlal bildirimi olmadığını bildirdi.

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenip işlenmediğini denetleme ve veri güvenliğiyle ilgili düzenleyici işlemler yapmanın kendi yetkileri arasında olduğunu vurguladı.

Bir ihlal bildirimi bulunmuyor

Açıklamada, kişisel verilerin kanun dışı yollarla ele geçirilmesi durumunda, veri sorumlularının en kısa sürede hem ilgili kişilere hem de KVKK’ye bildirim yapmak zorunda oldukları hatırlatıldı. Kurum, böyle bir ihlal bildiriminden sonra re’sen inceleme başlattıklarını ve gerekirse durumu kamuoyuna ilan ettiklerini belirtti.

"Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı" iddiasına ilişkin KVKK'ye intikal eden bir ihlal bildiriminin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığına ilişkin haberler yer almakta olup kurumumuza konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır. Medyada daha önce de benzer haberlerin yer almış olması sebebiyle özellikle pandemi sürecinde meydana geldiği iddia edilen veri ihlali haberleri ile ilgili halihazırda KVKK tarafından alınmış resen inceleme kararı bulunmakta olup, ilgili kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir."