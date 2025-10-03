MİT’in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında, İsrail’in gizli servisi Mossad’a casusluk yapan Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul’da yakalandı. Dip’in, casusluk yapan dedektiflere bilgi sattığı öğrenildi.

MİT’ten MOSSAD'da başarılı operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bugün yaptığı bir operasyonla Mossad için casusluk yapan bir şüpheliyi daha yakaladı. Daha önce Serkan Çiçek’in tutuklanmasının ardından, MİT’in yürüttüğü operasyonlar kapsamında Avukat Tuğrulhan Dip’in de Mossad için casusluk yaptığı tespit edildi. Dip, İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

MİT’in gerçekleştirdiği "Metron Faaliyeti" adlı operasyonun ardından, Serkan Çiçek’in Mossad’a çalıştığı ve İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı. Çiçek, Rasheed ile birlikte Filistinli aktivistlere yönelik ajanlık faaliyetlerine katıldığını kabul etmişti. Çiçek'in dosyasına, Tuğrulhan Dip’in adı da dahil oldu.

Tuğrulhan Dip’in, dedektiflere kişisel verileri temin etme karşılığında maddi menfaat sağladığı ve bu yolla casusluk faaliyetlerine yardımcı olduğu öğrenildi. Çiçek'in tutuklanmasının ardından, Dip’in adı, Mossad’a bilgi satışı yapan dedektiflerle bağlantılı olarak geçti. Çiçek’in, Dip ile birlikte yürüttüğü dedektiflik faaliyetleri sonucunda İsrail için bilgi sızdırdığı belirlendi.

Dip’in casusluk faaliyetlerinde, yasal olmayan yollarla elde ettiği verileri Mossad’a sattığı ve bu faaliyetlerden maddi menfaat sağladığı ifade ediliyor. Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı yapılan bu casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturma derinleşiyor.

Mossad için casusluk yapan kişilerin sayısının artmasıyla birlikte, MİT ve güvenlik birimleri bu tür faaliyetlere karşı çalışmalarını sürdürüyor. Okan Altay ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma devam etmekte olup, devletin güvenliği için alınan önlemler artırılmıştır.