Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP grubunun bazı belediye kararlarına "hayır" oyu vermesini eleştirerek, "Hizmeti engellemek tam da budur" dedi. Çerçioğlu, Aydın halkına hizmet etmek için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Özlem Çerçioğlu, CHP'yi eleştirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında Aydın'a hizmet edeceklerini belirten Çerçioğlu, CHP grubunun bazı kararlara "hayır" oyu vermesini eleştirdi. Çerçioğlu, "Köylerimize asfalt dökeceğiz dedik, 'hayır dökmeyin' deyip reddettiler, ayıp" diyerek, hizmetin önünde durulamayacağını ifade etti. "Biz hizmetin yanındayız, onlar reddetsin biz yine yaparız. Hizmetin önünde kimse duramaz. Hizmetin önünde duranı sel alıp götürür" şeklinde konuştu.

Kuşadası'ndaki bina konusuna cevap verdi

Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesi'nin hizmet verdiği binadaki zemin katın tahliye edilmesiyle ilgili yaşanan polemiğe de açıklık getirdi. "Orası aslında Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kuşadası hizmet binası. 3 yıl önce yapılan protokole göre, zemin ve 1. kat Aydın Büyükşehir Belediyesinin kullanımında" dedi. Çerçioğlu, bu konunun basit bir mesele olduğunu ve protokole ve kanunlara saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Aydın'a hizmet etmek için sürekli çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Çerçioğlu, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da titizlikle çalışıyor. Bütün bakanlıklarımız titizlikle Aydın üzerinde çalışıyor. İnşallah Aydın Türkiye'nin parlayan yıldızları arasında daha fazla olacak" dedi. Çerçioğlu, hizmet odaklı çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

AK Parti ve MHP'den destek

Ziyaret sırasında AK Parti Aydın Milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de yer aldı. Her üç isim de birlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Alıcık, Özlem Çerçioğlu’nun başarılı bir belediye başkanı olduğunu belirterek, onunla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.