Erzincan-Erzurum karayolunda seyir halindeyken alev alan bir tırın sürücüsü, büyük bir faciadan son anda kurtuldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Erzincan istikametine seyreden 34 DIA 279 plakalı tır, Erzurum’un Aşkale ilçesi yakınlarında alev aldı. Olay, D100-26 karayolunun 48. kilometresinde, Yaylacık mevkisinde meydana geldi. Tırın sürücüsü Ramazan Gümüş, yangını fark eder etmez aracı yol kenarına çekip hemen terk etti. Sürücünün araçtan uzaklaşmasının hemen ardından patlama yaşandı.

Patlama sonrası yangın

Patlamayla birlikte tır tamamen alevlere teslim olurken, etrafa saçılan alevler yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Yangın kısa sürede hem tırda hem de arazide yayılmaya başladı.

Yangın kontrol altına alındı

Olay yerine hızla intikal eden Erzurum’un Aşkale ilçesi ve Erzincan’ın Tercan ilçesinden gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Tır tamamen yanarken, çevredeki arazideki yangın da söndürüldü. Tercan jandarma ve trafik ekipleri, olay sırasında yol güvenliğini sağlayarak trafiğin aksamasını engelledi.