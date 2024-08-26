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Göztepe istikametinden gelen araçlar, 103. Sokak'tan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na yönlendirilirken; Karataş istikametinden gelen trafik akımı ise 128. Sokak’tan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na yönlendirilecektir. Onarım çalışmaları nedeniyle Mithatpaşa Caddesi'ndeki bu alan trafik akımına kapatılacaktır.

26 Ağustos 2024 günü saat 20.00 itibarıyla, Mithatpaşa Caddesi üzerinde Hakimiyeti Milliye İlkokulu önünde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle onarım çalışmaları başlatılacaktır. Çalışmalar süresince, ilgili bölgede trafik akışının düzenlenmesi için bazı değişiklikler yapılacaktır.

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