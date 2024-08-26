İzmir'in Yeşildere Caddesi'nde, Bornova yönünde Demente Mobilya mevkiinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından, olay yerindeki araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar başlatıldı ve gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Trafik yoğunluğu arttı

Kaza nedeniyle Yeşildere Caddesi'nde trafik akışı yavaşladı ve geriye doğru yoğunluk oluştu. Trafik sıkışıklığı, akımın sonlandığı noktada Tarihi Su Kemerleri mevkiine kadar uzandı. Sürücüler, bu güzergahta yol alırken trafik durumunu dikkate alarak alternatif yolları değerlendirmeleri konusunda uyarıldı.

Yetkililer, kazaya ilişkin çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanarak trafiğin normale döneceğini belirtti. Yol kullanıcılarının sabırlı olmaları ve güncel trafik bilgilerini takip etmeleri tavsiye edildi.