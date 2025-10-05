Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PTT ve HGS adı kullanılarak binlerce vatandaşı dolandıran siber suç örgütüne operasyon düzenledi. 6 ilde yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı, 10’u tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PTT ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak binlerce vatandaşı dolandıran organize siber suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, bunlardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Genel Komutanlığı ortak çalıştı.

Yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Android cihazlara zararlı yazılım yükleyerek vatandaşların bilgisi dışında sahte SMS gönderdiği belirlendi. “HGS borcunuz var” ve “PTT kargonuz teslim alınmadı” mesajlarıyla vatandaşlar sahte sitelere yönlendirildi, kredi kartı bilgileri çalındı.

6 ay boyunca takip edildiler

MİT’in uzun süreli çalışmaları sonucunda:

Banka ve kripto hesapları MASAK tarafından incelendi.

Örgütün yurtdışı bağlantıları deşifre edildi.

Gelirlerin kriptoya çevrilerek aklandığı belirlendi.

Telegram kanalları üzerinden yönetildikleri saptandı.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 kişi yakalandı, bunlardan 10’u tutuklandı. Çok sayıda dijital materyal, kripto cüzdanı, nakit para ve döviz ele geçirildi.

318 sahte site kapatıldı

Operasyon kapsamında 318 sahte internet sitesi kapatıldı. Telefonlara yüklenen zararlı yazılımları yönetmek için kullanılan kontrol paneli ele geçirildi.

Bu panel sayesinde:

Telefon kamerası ve ekranı izleniyor,

SMS gönderimi ve çağrı yönlendirme yapılıyor,

Konum takibi sağlanıyor,

Klavye tuşlamalarıyla şifreler çalınıyordu.

Ayrıca örgütün sadece para için değil, casusluk ve şantaj amacıyla da faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarıldı.

MİT’ten vatandaşlara uyarı

MİT, vatandaşların siber dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer:

Güvenilmeyen uygulamaları indirmeyin,

Bilinmeyen bağlantılara tıklamayın,

İşlemleri yalnızca resmi kanallar üzerinden yapın uyarısında bulundu.