2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri için süre 1 Ocak'ta başlamıştı. Ödeme süresi ise 31 Ocak itibarıyla sona eriyor. Araç sahipleri, ödemelerini geciktirirse faiz yüküyle karşı karşıya kalabilir ve e-haciz riskiyle karşılaşabilirler.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılabiliyor.

Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmadığında, gecikme faizi devreye girecek. Ayrıca vergi daireleri, ödenmeyen borçlar için e-haciz işlemi başlatabiliyor.

MTV ödeme dönemleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi, yılda iki kez olmak üzere, ocak ve temmuz aylarında eşit taksitlerle ödeniyor.

Ödeme süresinin dolmasına saatler kala, araç sahiplerinin gecikme faizi ve e-hacizle karşılaşmaması için ödemelerini yapmaları büyük önem taşıyor.