Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE A.Ş.), 2024 Defense News Top 100 listesinde 84. sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli gelişme, MKE'nin savunma sanayii alanındaki köklü deneyiminin ve teknolojik yeteneklerinin uluslararası alanda da takdir gördüğünü gösteriyor.

MKE A.Ş.: Türkiye'nin savunma gücüne güç katan kuruluş

1950 yılında kurulan MKE A.Ş., Türkiye'nin savunma sanayii ve mühimmat üretiminde önemli bir rol oynuyor. Kuruluş, geniş ürün yelpazesi ve ileri teknolojisiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra birçok ülkenin askeri envanterine de katkı sağlıyor.

MKE'nin tarihsel gelişimi

MKE A.Ş., Türkiye'nin ilk yerli mühimmat üretim kuruluşu olarak yola çıktı. İlk yıllarında küçük çaplı mühimmat üretimiyle başlayan MKE, zamanla teknoloji yatırımları ve AR-GE çalışmalarıyla büyük bir gelişim gösterdi. 1970'lerde büyük çaplı silah sistemleri üretimine başlayan kuruluş, 1980'lerde modernizasyon sürecine girerek dünya standartlarında ürünler geliştirmeye başladı.

MKE'nin ürünleri ve katkıları

MKE A.Ş., piyade tüfeğinden ağır makineli tüfeğe, topçu mühimmatından roket ve füze sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Milli piyade tüfeği MPT-76, çeşitli kalibrelerdeki top mermileri ve modern mühimmat sistemleri, MKE'nin dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Şirketin Ar-Ge merkezleri, ürün kalitesini ve güvenilirliğini sürekli artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi

MKE A.Ş.'nin Defense News Top 100 listesine girmesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki global etkisinin arttığının bir göstergesi. Aselsan, TUSAŞ, Roketsan ve ASFAT gibi diğer Türk savunma şirketleri de listedeki yerlerini koruyarak veya yükselterek bu başarıya ortak oldu.