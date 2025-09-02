Ödemiş Belediyesi, Temmuz ayında ilçede meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden iki orman şehidini unutmamak için anlamlı bir adım attı. Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında, kahraman şehitlerin adlarının ilçedeki iki parka verilmesine karar verildi.

Kahramanların adları ölümsüzleşti

Cumhuriyet Halk Partisi ve Ak Parti meclis üyelerinin ayrı ayrı sunduğu dilekçeler, İmar ve Hukuk Komisyonu tarafından incelendikten sonra mecliste gündeme alındı. Yapılan değerlendirme sonucu oy birliğiyle kabul edilen karar doğrultusunda, Anafartalar Mahallesi 1257 Sokak’taki (Açık Cezaevi karşısı) parka “Orman Şehidi Ragıp Şahin Parkı”, Cumhuriyet Mahallesi Zile Sokak’taki Köşebaşı Cami arkasındaki parka ise “Orman Şehidi İbrahim Demir Parkı” adı verildi.

Gelecek nesillere anlamlı mesaj

Belediye yetkilileri, kararın amacının sadece şehitleri anmak olmadığını, aynı zamanda yeni nesillere bu fedakârlıkları hatırlatmak ve kahramanların değerini aktarmak olduğunu vurguladı. Mecliste oy birliğiyle alınan karar, Ödemiş’in tarihine ve toplumsal hafızasına önemli bir katkı sağladı.