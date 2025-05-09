Montpellier ile PSG, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de karşılaşacak. Maç, beIN Sports 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
Fransa Ligue 1'de 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Montpellier ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın platformu, saati ve stadyum bilgisi aşağıda detaylı şekilde sunulmaktadır.
Montpellier - PSG maçı yayın bilgileri
Montpellier - PSG karşılaşması, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.
maç nerede oynanacak?
Karşılaşma, Montpellier'in ev sahipliğinde Stade de la Mosson Stadyumu'nda oynanacak.
hangi kanalda yayınlanacak?
Müsabaka, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, yalnızca abonelik sistemiyle çalışan platformlar üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.
beIN Sports 2 yayınına aşağıdaki platformlar üzerinden erişilebilir:
|Platform
|Kanal Numarası
|Digiturk
|78
|Kablo TV
|233
Yayın, Türksat uydusu ve internet erişimli cihazlarla izlenebilir. Maç, yalnızca abone kullanıcılar tarafından takip edilebilecektir.