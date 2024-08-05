Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’na bağlı MOD10 Gençlik Orkestrası, Ağustos ayı boyunca düzenleyeceği 8 konserlik yaz turnesine Bandırma Cumhuriyet Meydanı’ndan start verdi. Konser, Bandırmalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunarken, bir sonraki durağı Akçay Kordon olacak.

Bandırma'da unutulmaz bir konser

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası, Ağustos ayında şehrin farklı noktalarında gerçekleştireceği 8 konserlik yaz turnesine Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. 8-18 yaş arası 45 yetenekli gençten oluşan orkestra, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçısı Umut Ayral'ın şefliğinde Türk Pop Müziği'nin seçkin eserlerini seslendirdi. “Ben Böyleyim”, “Mest Oldum”, “Ara Beni Lütfen”, “Pencereler Önünde”, “Leyla’m” ve “Ne Haber Aşktan” gibi parçaların yer aldığı konser, Norm Ender’in “Parla” şarkısıyla final yaptı. Bandırmalılar, konsere büyük ilgi göstererek şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Başkan Ahmet Akın’a teşekkür

Konser sonrasında MOD10 Gençlik Orkestrası üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti. Orkestra üyelerinden Yaşar Can Önal, “Bu tür bir fırsatı ilk kez yaşıyoruz. Başkanımız Ahmet Akın’a bize bu güzel konseri sunduğu için çok teşekkür ederiz,” dedi. Zeynep Karaoğlu ise, “Kalabalık bir izleyici önünde performans sergilemek bizi çok mutlu ediyor. Başkanımız Ahmet Akın’a müzik ve sanata verdiği destek için teşekkür ederiz,” şeklinde konuştu.

Tuncay Eşen, konserin başarısını dile getirerek, “Evlatlarımız çok başarılı bir çalışma gerçekleştirdiler, bizleri mutlu ettiler,” dedi. Gazeteci Murat Ertuğ da, “Konser mükemmeldi, Bandırma halkına bu güzel orkestra için teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

MOD10'un Ağustos konserleri

MOD10 Gençlik Orkestrası’nın Ağustos ayında gerçekleştireceği diğer konserlerin programı ise şöyle:

8 Ağustos Perşembe: Edremit Akçay Kordon

10 Ağustos Cumartesi: Ayvalık Kırlangıç Fabrika Yanı

13 Ağustos Salı: Erdek Meydan

15 Ağustos Perşembe: Sındırgı

19 Ağustos Pazartesi: Gönen Meydan

27 Ağustos Salı: Marmara Avşa Adası

31 Ağustos Cumartesi: Altıeylül Kuvayı Milliye Meydanı

MOD10 Gençlik Orkestrası'nın yaz turnesi, Balıkesir’in farklı noktalarında müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.