Imane Khelif, 1 Ağustos’ta düzenlenen boks müsabakasında İtalyan rakibi Angela Carini’yi 46’ncı saniyede ringden çekilmeye zorladı. Carini, burnuna aldığı sert bir yumruğun ardından müsabakayı bırakma kararı aldı. Ancak, bu maçın ardından cinsel kimlik tartışmaları patlak verdi. Khelif’in cinsel kimliği, birçok kişi tarafından sorgulanarak, trans kadın olduğu iddia edildi ve olimpiyatlardan men edilmesi çağrıları yapıldı.

Cinsiyet kimliği açıklaması ve tepkiler

Khelif’in sözcüsü Rosario Coco, boksörün trans değil, interseks (hem erkeksi hem kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip birey) olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, tartışmalar dinmek bilmedi. Khelif, cinsiyetine ilişkin yapılan saldırgan yorumları kınayarak, “Tüm sporculara yönelik zorbalığa bir son verilmeli” dedi. Zorbalığın etkilerinin insan hayatını nasıl mahvedebileceğine dikkat çeken Khelif, spor camiasında yaşanan bu tür zorbalıkların ciddiyetine vurgu yaptı.

Özür ve açıklamalar

İtalyan boksör Angela Carini, yaşanan cinsel kimlik tartışmalarından dolayı üzgün olduğunu belirtti ve Khelif’ten özür diledi. Carini, bu süreçte yaşananların kendisi için de zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Olimpiyat komitesinden açıklama

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, olimpiyatlara katılan sporcuların pasaportlarındaki cinsiyeti temel aldıklarını belirtti. Adams, “Bazı kadınların testosteron seviyeleri erkeklerinkini geçebiliyor” diyerek, olimpiyatlarda cinsiyet kimliğinin nasıl değerlendirildiğine dair bilgi verdi.

Madalya yolunda

Cezayirli boksör Imane Khelif, cinsiyet tartışmalarına rağmen olimpiyatlarda altın madalya için mücadele etmeye devam ediyor. Khelif, cuma günü Taylandlı boksör Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak ve bu maçta altın madalya hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Khelif'in yaşadığı bu zorlu süreç, spor dünyasında cinsel kimlik tartışmalarının ne denli hassas ve etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.