Mod10'Dan Akçay’da Unutulmaz Bir Konser

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası, 8-18 yaş arasındaki 45 yetenekli gençle Akçay Kordon’da unutulmaz bir konser sundu.

MOD10 Gençlik Orkestrası, yaz konser turnesinin ikinci durağı olan Edremit Akçay Kordon’da sahne aldı. Akçay halkı, Kordon’da düzenlenen bu özel etkinlikte müziğin tadını çıkarırken, gençlerin performansı izleyenleri adeta büyüledi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçısı Umut Ayral’ın şefliğinde sahne alan genç müzisyenler, 80’lerden günümüze Türk müziğinin en sevilen eserlerini seslendirerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Coşkulu performans ve halkın teşekkürü

Akçay Kordon’unu dolduran kalabalık, MOD10’un sahneye koyduğu performansa büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, orkestra eşliğinde seslendirilen şarkılara hep birlikte eşlik etti. Konsere katılan Betül Özkan, “Enerjileri güzeldi, ortam olarak eğlenceliydi. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Edirne’den Balıkesir’e yaz tatili için gelen Çiçek Karada ise “Kızımla beraber yaz tatili için buradayız. Program çok hoşumuza gitti. Balıkesir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz. MOD10 Gençlik Orkestrası’nın şarkılarını, sanatçılarını çok sevdik” diye konuştu.

Gençlerden gelen teşekkür

Orkestranın bateristi Tunç Kerem Yalaz, bu müzik grubunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu projede yer almak beni çok mutlu ediyor. Biz sahnede eğlendikçe seyircilerimiz de eğleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın bizlere bu turne imkânını sağladı” dedi.

MOD10’un yaz turnesi devam ediyor

MOD10 Gençlik Orkestrası’nın Ağustos ayındaki diğer yaz konserleri şu şekilde:

10 Ağustos Cumartesi: Ayvalık Kırlangıç Fabrika yanı

13 Ağustos Salı: Erdek Meydan

15 Ağustos Perşembe: Sındırgı

19 Ağustos Pazartesi: Gönen Meydan

27 Ağustos Salı: Marmara Avşa Adası

31 Ağustos Cumartesi: Altıeylül Kuvayı Milliye Meydanı

MOD10’un performansını kaçırmamak için tarihler not edilmeli; zira bu genç yetenekler, yaz boyunca izleyicilere eşsiz konserler sunmaya devam edecek.