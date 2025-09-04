İtalyan haber ajansı AGI’nin duyurduğu acı haberi Armani Grubu da doğrularken, şirket yaptığı açıklamada, “Onun kurduğu mirası saygı, sevgi ve sorumlulukla sürdürmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

Ailesinin Yanında Hayatını Kaybetti

Armani’nin ailesinin yanında huzur içinde hayatını kaybettiği belirtilirken, şirketten yapılan açıklamada, “Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, vizyonu ve tutkusu ile bizi bir araya getiren kurucumuzu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak onun ruhu ve mirası ile yolumuza devam edeceğiz” denildi. Milano’da cumartesi ve pazar günleri için cenaze salonu kurulacağı, ardından özel bir cenaze töreni yapılacağı açıklandı.

Moda Dünyasında Bir Efsane

1975 yılında kendi markasını kuran Giorgio Armani, sadece tasarımlarıyla değil, iş vizyonu ve yarattığı marka imparatorluğu ile de moda dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Zarafeti, sadeliği ve modern İtalyan stilini bütünleştiren Armani, hem haute couture hem de hazır giyim alanında global bir ikon haline geldi.

2,3 Milyar Euro’luk Miras

Bugün yıllık cirosu yaklaşık 2,3 milyar euroya ulaşan Armani Grubu, kurucusunun vizyonunu ve stil anlayışını yaşatmaya devam ediyor. Moda dünyasında lüks ve sadeliği bir araya getiren ekol olarak anılan Armani, tasarımları ve kurduğu marka ile efsanevi bir miras bıraktı.

Giorgio Armani’nin vefatı, sadece İtalya’da değil, tüm dünyada moda severleri ve sektörü derinden etkiledi.