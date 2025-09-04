İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini 3 Eylül 2025’te tek celsede bitiren Yasemin Özilhan, boşanma hakkında ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özilhan, sürecin tamamen karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Sosyal medyadan açıklama

Yasemin Özilhan, yaptığı yazılı açıklamada “Boşanma süreci anlaşmalı şekilde ve medeni bir zeminde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

İhanet iddialarına yanıt

Magazin gündeminde yer alan “ihanet” ve “aldatma” haberlerine de değinen Özilhan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti:

“Son günlerde basında yer alan ihanet içerikli iddiaların doğruluk payı bulunmamaktadır. Bu haberleri üzüntüyle takip ediyorum.”

Çocuklara vurgu yaptı

Açıklamasında çocuklarının gelişimine dikkat çeken Özilhan, ebeveynlik sorumluluklarını İzzet Özilhan ile birlikte sürdüreceğini vurguladı.

Sosyetede gündem oldu

Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından İzzet Özilhan ve sosyetenin önde gelen isimlerinden Yasemin Özilhan’ın boşanması, iş ve cemiyet dünyasında geniş yankı uyandırdı.