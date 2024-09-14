Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde düzenlenen MODAV-ICA 21. Uluslararası Muhasebe Konferansı, muhasebe alanında önemli katkılar sağladı. Konferansa, akademisyenler ve meslek uzmanları yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen MODAV-ICA 21. Uluslararası Muhasebe Konferansı, Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları

Konferansa, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Emrah Eroğlu, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Kurulları Başkanı Dr. Hasan Özçelik, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan ve MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert’in yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Nuran Cömert, MÖDAV olarak muhasebe alanındaki akademisyenlerin niteliğini artırma ve eğitim kalitesini yükseltme hedeflerini dile getirdi. Ayrıca, meslek standartlarının ve niteliğinin artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlere değindi.

Dijitalleşmenin etkileri ve proaktif muhasebe

ÇOMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, muhasebe biliminin dijitalleşme süreci üzerindeki etkilerini anlattı. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

MÖDAV Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan, MÖDAV’ın tarihçesi ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurulları Başkanı Dr. Hasan Özçelik ise geleneksel ve proaktif muhasebe uygulamaları üzerine konuştu.

Geleceğe dair öngörüler ve risk yönetimi

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, konferansın muhasebe bilimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. "Proaktif Muhasebe ve Sürekli Denetim" başlıklı konuşmasında, muhasebenin geleceğe yönelik öngörüler sunmasının önemini vurguladı. Erenoğlu, proaktif muhasebe anlayışının gelecekteki zorluklara karşı hazırlıklı olmayı ve etkili stratejiler geliştirmeyi sağladığını ifade etti. Ayrıca, iyi yönetilen bir risk sürecinin işletmelerin kriz dönemlerinden daha az zararla çıkmasına ve uzun vadede daha başarılı olmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Plaket taktimi ve sunumlar

Konferans, plaket takdimi ile sona erdi ve devamında sunumlarla program tamamlandı.