Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği projelerle hem ekonomik hem de sosyal yaşamı canlandırmaya devam ediyor. Son olarak, Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi’nde toplam maliyeti 2 milyon 203 bin 147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin ihalesi tamamlandı ve saha çalışmalarına başlandı.

Bölgeye yeni bir sosyal merkez kazandırılıyor

Projeyle birlikte mahalle halkı için modern bir pazar alanı, otopark ve dinlenme alanları oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında: 650 metrekare yeşil alan, 2 bin 440 metrekare pazar alanı parke kaplaması, 135 metrekare kaldırım düzenlemesi ve 390 metrekare itfaiye alanı hayata geçirilecek. Böylece bölge hem ticari hem de sosyal açıdan önemli bir merkez haline getirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, projeyi kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı hedefliyor. Yeni pazar alanı sayesinde vatandaşlar daha düzenli bir ortamda alışveriş yapabilecek, yeşil alanlar ise dinlenme ve sosyalleşme için önemli bir merkez olacak.

“Halkımızın yaşam kalitesini artırıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Kentimizi daha yaşanabilir ve modern hale getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Beyobası Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz bu projeyle hem ekonomik hem de sosyal anlamda bölgeye büyük katkılar sunacağız. Halkımızın daha düzenli bir pazar alanına kavuşmasını sağlarken, dinlenebilecekleri yeşil alanları da artıracağız. Çevre dostu projelerimizle mahallelerimize sosyal alanlar kazandırmaya devam edeceğiz.”