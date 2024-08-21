21 Ağustos 1911 sabahı, Paris’teki Louvre Müzesi’nde sıradışı bir olay yaşandı. Ünlü Mona Lisa tablosu, tüm güvenlik önlemlerini aşarak çalındı. Hırsızlar, 200 kiloluk tabloyu bir battaniyeye sarıp, Quai d'Orsay tren istasyonuna götürdü.

Leonardo da Vinci'nin başyapıtı: Mona Lisa

Leonardo da Vinci'nin 1503’te çalışmaya başladığı Mona Lisa, yaklaşık dört yıl süren bir süreç sonucunda tamamlandı. Tablo, Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini’nin portresi olarak bilinse de, sanat tarihçileri arasında farklı görüşler vardır. Ayrıca, eserde ‘Altın Oran’ yönteminin kullanıldığı ve Leonardo’nun 1513-1518 yılları arasında çalıştığı iddiaları da mevcuttur.

İkili tablo tartışması: Isleworth Mona Lisa

Leonardo da Vinci'nin ölümünden sonra, Mona Lisa tablosu Fransa Kralı'na satıldı ve 1797'de Louvre Müzesi’ne taşındı. Ancak, başka bir tablo olduğu iddia edilen Isleworth Mona Lisa’nın 1918’de keşfi, tartışmaları artırdı. 2008’de bir konsorsiyum tarafından satın alınan bu tablo, gerçekliği araştırılmak üzere bir vakıf tarafından incelendi.

Peki, hırsızlık olayının yansımaları neler?

1911'deki çalınma olayının ardından Fransız yetkililer, olayı küçümseyerek Mona Lisa'nın galerideki en ünlü tablo olmadığını savundu. Ancak bu açıklama, halkın tepkisini daha da artırdı. Hırsızlar, Louvre'un güvenlik önlemlerini hiçe sayarak tabloyu çalmış ve dünyayı şoke etmişti.

Şüpheli kişi kimdi?

Olayın başlangıçta şüphelisi olarak görülen ünlü sanatçı Pablo Picasso, satın aldığı iki heykel nedeniyle soruşturma altına alındı. Picasso, suçlamaları reddederek hırsızlıkla ilgisi olmadığını açıkladı. Mona Lisa'nın bu kadar tanınır hale gelmesinin, Picasso'nun şüpheli olarak ortaya çıkması ve tablonun çalınmasının bir etkisi olduğu düşünülüyor.

İşte hırsızlar ve skandalın arka planı!

Gerçek hırsızlar, İtalyan Vincenzo Perugia ve kardeşleri Vincenzo ve Michele Lancelotti'dir. İtalya’ya döndürmek istedikleri Mona Lisa’yı 28 ay boyunca Paris’te bir pansiyonda sakladılar. Perugia, tablonun Fransızların çaldığı bir İtalyan eseri olduğunu öne sürdü ve İtalya'daki bir koleksiyoncuya satmak istedi.

Yakalanıp yargılandılar

Perugia ve suç ortakları, Mona Lisa'yı saklarken yakalandı. Perugia, vatansever olduğunu savunsa da, sadece 8 ay hapis cezası aldı. Mona Lisa, çalındıktan 28 ay sonra tekrar Louvre’daki yerine yerleştirildi.

Skandal nasıl tarihe gömüldü?

Tablonun geri dönüşü kısa süreli bir ilgi çekse de, I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle olayın önemi gölgede kaldı. Mona Lisa'nın çalınması, hem ulusal hem de uluslararası çapta büyük bir skandal olarak tarihe geçti.