Monaco ile Barcelona, Euroleague Play-Off çeyrek finalinde karşılaşıyor. Mücadele 25 Nisan Cuma günü saat 20:00’de başlayacak, canlı yayın bilgileri belli oldu.
Monaco – Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Turkish Airlines Euroleague’de Play-Off çeyrek final heyecanı devam ediyor. Monaco ile Barcelona, serinin önemli karşılaşmasında 25 Nisan 2025 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak.
Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği maç, Tuttur TV, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç yayını şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.
Yayıncı kanallar ve platform bilgileri
Tuttur TV
Tuttur TV yayınına, İddaa platformu üzerinden ulaşılabilir. Yayın Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak yapılmaktadır.
S Sport Plus
S Sport Plus platformu, internet üzerinden üyelikle erişilebilen bir dijital yayın servisidir. Maç yayını bu platform üzerinden şifreli şekilde izlenebilir.
Idman TV
Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayın yapmaktadır. Türkiye’de Türksat uydusu ve internet erişimiyle şifreli şekilde izlenebilir.
S Sport
S Sport kanalı, aşağıdaki dijital platformlar üzerinden izlenebilmektedir:
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Kablo TV: 240. kanal
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Tivibu: 73. kanal
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Turkcell TV+: 77. kanal
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Vodafone TV: 11. kanal
Monaco - Barcelona maçının detayları
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Maç günü: 25 Nisan 2025 Cuma
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Başlama saati: 20:00
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Stadyum: Salle Gaston Médecin, Monaco
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Organizasyon: Turkish Airlines Euroleague Play-Off Çeyrek Final