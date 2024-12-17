Fransa Ligue 1’in 16. haftasında zirve mücadelesi veren Monaco ile lider PSG karşı karşıya geliyor. 18 Aralık 2024 Çarşamba günü oynanacak bu kritik mücadele futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Monaco evinde kazanmak istiyor

Ligde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Monaco, topladığı 30 puanla 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında galip gelerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Lider PSG deplasmanda

PSG ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 37 puanla Ligue 1’in zirvesinde bulunuyor. Deplasmanda oynayacağı bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 18 Aralık 2024 Çarşamba

Saat: 23.00

Kanal: beIN Sports 4

Stadyum: Stade Louis II