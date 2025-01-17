Monreve Group, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile iş birliği yaparak, Montiano Dünya Pizza Günü etkinliğinde minik şeflere unutulmaz bir deneyim sundu.

Unutulmaz bir deneyim yaşandı

Montiano Mistral’de gerçekleştirilen etkinlik, 7-14 yaş arası çocuklara, deneyimli şeflerin rehberliğinde kendi Margherita pizzalarını yapma fırsatı sundu. Etkinlik, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunarak sevgi dolu anlara ev sahipliği yaptı. Ayrıca, miniklerin özel beslenme ihtiyaçları doğrultusunda diyetisyen desteğiyle menü oluşturuldu.

Sanatla hayalleri şekillendirdiler

Çocuklar, pizza yapımının keyfini çıkarırken, sanat eğitmeninin rehberliğinde hayal dünyalarını özgürce ifade etme fırsatı buldu. Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, etkinlikte “Minik ellerin pizzalara dokunuşlarını görmek, onların gözlerindeki heyecan ve gülümseme, bizlere büyük bir ilham kaynağı oldu” dedi. Arkas, bu tür etkinliklerin sevgi ve dayanışma ile umudun gücünü gösterdiğini vurguladı ve gelecekte daha fazla çocuğun hayallerine destek olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

LÖSEV teşekkür etti

LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan ise etkinliğin çocukların tedavisinde moral ve motivasyon sağladığını belirterek, Monreve ailesine teşekkür etti.