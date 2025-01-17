Güney Sudan'da, yerel halkın protestoları sırasında çıkan şiddet ve yağmalama olayları, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Ülkede akşam saatlerinden sabah 06.00'ya kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan olaylarda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Çatışmaların artan şiddeti

Sudan’daki iç savaşın etkileri, komşu ülke Güney Sudan’a sıçramış durumda. Çatışmaların giderek şiddetlendiği bölgede, güvenlik önlemleri artırılmak zorunda kaldı. Polis Şefi Abraham Peter Manyuat, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenliği sağlamak ve kamu mallarını korumak amacıyla 18.00-06.00 saatleri arasında uygulamaya giren sokağa çıkma yasağının ikinci bir emre kadar devam edeceğini duyurdu.

Protestolara yönelik güvenlik tedbirleri

Manyuat, protestoların Sudan’daki olaylarla ilgisi olmadığını ve çoğunluğunun suçlular tarafından organize edildiğini belirtti. Yasağın ardından, temel hizmetlerin sağlanabilmesi adına eczaneler ve küçük marketlerin 24 saat açık kalacağı, ancak ana marketler ve depoların, yağmalanma ve yakılma tehlikesine karşı kapalı tutulacağı bildirildi.

Polis Şefi, halkı ve güvenlik güçlerini işbirliği yapmaya çağırarak, suç faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını istedi. Güney Sudan’daki yerleşim alanlarında yaşanan yağmalama ve tahribatın ardından, güvenlik güçleri suçlulara karşı sert bir tavır alacağını ve yasaya uygun şekilde hareket edeceğini vurguladı.

Sudan ordusunun 11 Ocak'ta Cezira eyaletindeki çatışmaları sonlandırmasının ardından, Güney Sudan'a geçen Sudanlı mültecilerin güvenliği konusunda endişeler büyümeye devam ediyor. Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, Sudan büyükelçisini çağırarak gelişmeleri görüşmeye çağırdı.