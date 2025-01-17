Güney Sudan'da, yerel halkın protestoları sırasında çıkan şiddet ve yağmalama olayları, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Ülkede akşam saatlerinden sabah 06.00'ya kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan olaylarda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Çatışmaların artan şiddeti
Sudan’daki iç savaşın etkileri, komşu ülke Güney Sudan’a sıçramış durumda. Çatışmaların giderek şiddetlendiği bölgede, güvenlik önlemleri artırılmak zorunda kaldı. Polis Şefi Abraham Peter Manyuat, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenliği sağlamak ve kamu mallarını korumak amacıyla 18.00-06.00 saatleri arasında uygulamaya giren sokağa çıkma yasağının ikinci bir emre kadar devam edeceğini duyurdu.
Protestolara yönelik güvenlik tedbirleri
Manyuat, protestoların Sudan’daki olaylarla ilgisi olmadığını ve çoğunluğunun suçlular tarafından organize edildiğini belirtti. Yasağın ardından, temel hizmetlerin sağlanabilmesi adına eczaneler ve küçük marketlerin 24 saat açık kalacağı, ancak ana marketler ve depoların, yağmalanma ve yakılma tehlikesine karşı kapalı tutulacağı bildirildi.