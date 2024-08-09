Karaburun’un Mordoğan Ayıbalığı Mevkii’ndeki kaçak iskele sorununda yeni gelişmeler yaşandı. Bir yıl süren krizin ardından kaçak iskele tamamen söküldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta, itfaiye, yapı kontrol, fen işleri yıkım şubesi ve çevre şehircilik il müdürlüğü ekipleri, kaçak iskelenin yıkımı için 22 Temmuz 2024 tarihinde Mordoğan Ayıbalığı Mevkii’ne gittiğinde ForYou 35 işletmesinin "özel mülk" iddiası ve direnç göstermesi nedeniyle alana giremedi. İşletme karadan gelen ekiplerin iskelenin bulunduğu bölgeye ulaşmasını engellemiş, denizden ulaşmak isteyen yıkım ekibini de karaya çıkarmamıştı.

Belediye ekipleri 2 Ağustos'ta tekrar alana gittiklerinde kaçak iskelenin sökümüne başlamışlardı. Sualtı Araştırmaları Derneği ve Karaburun Yerel Fok Komitesi iskelenin sökümünün tamamlandığını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada “Kaçak iskelenin kaldırılması/sökülmesi sürecinde en başından beri tüm emek ve destek verenler, duyarlılık gösterenler ve basın emekçileri bu alanda doğanın ve ekolojinin kazanmasına katkı sunmuştur. Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ve Karaburun Yerel Fok Komitesi olarak bu kazanıma ortak olanlara teşekkür ediyoruz” denildi.

“Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmeli”

Sualtı Araştırmaları Derneği ve Karaburun Yerel Fok Komitesi, Akdeniz Foku üreme mağaraları ve çevresindeki yapılaşmanın kontrol altına alınması amacıyla Mordoğan Ayıbalığı Koyu çevresine bir koruma statüsü gerektiğine dikkat çekti. Karaburun Yerel Fok Komitesi, bu konuda ilgili birimlere bir koruma planı sunduğunu belirtti.

AD-AFAG ve Karaburun Yerel Fok Komitesi, Mordoğan Ayıbalığı Mağarası denizel ve karasal alanını “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak ilân edilmesi için yetkililere çağrı yaptı:

“Kıyı alanlarında benzer kaçak yapılaşmaların tekrar yaşanmaması adına, SAD-AFAG ve Karaburun Yerel Fok Komitesi olarak T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nden Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planları sürecinde Mordoğan Ayıbalığı Mağarası denizel ve karasal alanını 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan etmesini bekliyor ve Mordoğan Ayıbalığı kayalık kıyıları ve çevresini içerecek şekilde Ardıç Burnu ve Ziraat Kampı arasında denizel/kıyısal ve karasal alanın titizlikle korunması adına tüm ilgili ve yetkili kurumları göreve çağırıyoruz.”

Akdeniz foklarının üreme ve yaşama alanındaydı

Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırları içinde yer alan Mordoğan Ayıbalığı, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının ülkemizdeki nadir yavrulama ve yaşam alanları arasında bulunuyor.

Akdeniz fokları, iki yılda bir mağaralarda yavru doğuruyor ve mağara dışında yüzmeyi öğretiyor. Bu nedenle, mağara önü, üstü ve çevre alanının korunması büyük önem taşıyor.

Bir yıl sonra harekete geçilebildi

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırlarında bulunan ForYou 35 işletmesinin yaptığı kaçak iskele hakkında İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, iskelenin ruhsatsız olduğunu ilgili yerel birimlere iletmesine rağmen 2023 Haziran başından bugüne Karaburun Belediyesi yıkımı gerçekleştirmemişti.

İskele inşa edildiği tarihte ortak bir basın açıklaması gerçekleştiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi; kaçak yapılaşma ile Akdeniz foklarının yaşama alanlarında “geri dönülmesi mümkün olmayan sonuçlara” yol açılacağını belirmişti.

Bir yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü başta olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesine çağrıda bulunan meslek odaları kaçak iskelenin kıyı mevzuatına aykırı olduğunu vurgulamıştı.