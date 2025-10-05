Kütahya-Eskişehir kara yolunda yol kenarında temizlik yapan Karayolları aracına çarpan motokaravanın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Sürücü hayatını kaybetti

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana gelen kazada, Celal Uygun (51) yönetimindeki 06 CZJ 563 plakalı motokaravan, yol kenarında temizlik yapan Mehmet Ö. idaresindeki 06 JTA 25 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kamyona çarptı.

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motokaravanda sıkışan sürücü ve eşi Birsen Uygun (43), itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü Celal Uygun hayatını kaybetti. Eşi Birsen Uygun’un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer, kaza nedenini belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.