Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ardından 11 ilde 50 bölgede 1574 milletvekili adayı halkın oyunu almak için yarıştı.
Halk Meclisi seçimleri başladı
Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ardından bugün ilk Halk Meclisi seçimleri gerçekleştirildi. Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının açıklanmadığı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgede oy kullanıldı.
Seçimlere toplam 1574 milletvekili adayı katıldı. Vatandaşlar, adayların temsil edeceği bölgelerde oylarını kullanarak halkın iradesini yansıttı.
Lazkiye’de seçim merkezi kuruldu
Lazkiye ilinde valilik binasında kurulan seçim merkezinde seçmen heyeti üyeleri oylarını kullandı. Diğer illerde de benzer merkezler aracılığıyla halkın katılımıyla seçim süreci devam etti.
Seçim sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.