Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan iki lastik botun yardıma ihtiyaç duyması üzerine yapılan operasyonda toplam 34 göçmen karaya çıkarıldı.

Aralarında 13 çocuğun olduğu 34 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botun yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, içerisindeki 18 düzensiz göçmen ve 13 çocukla birlikte botu kurtardı. Diğer bir operasyonda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen başka bir lastik bot durdurularak, içerisindeki 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne gönderildi

Toplamda 34 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından limana getirildi. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.