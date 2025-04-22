İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan öncesi makamında çocukları ağırladı, koltuğunu miniklere devretti.

Dervişoğlu, 23 Nisan Öncesi Koltuğunu Çocuklara Bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kendisini ziyaret eden çocukları genel merkezdeki makamında ağırladı.

Ziyaret sırasında renkli anlar yaşanırken, Dervişoğlu koltuğunu çocuklara devretti. Çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün aydınlattığı yolda Cumhuriyet’i savunmaya devam edeceksiniz” dedi.

“Mustafa Kemal'in vizyonunu doğru anlamak gerekir”

Dervişoğlu, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram armağan eden tek lider olduğuna dikkat çekti. “Dünyada çocuklarına bayram armağan eden başka bir lider yok. Onun için Mustafa Kemal'in vizyonunu doğru anlamak gerekir,” ifadelerini kullandı.

Çocuklara, Cumhuriyet’i ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını temsil eden 23 Nisan'ın önemini unutturmamaları gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, “Sizleri gördükçe geleceğe dair umutlarımız artıyor. Türkiye'nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz” dedi.

Nutuk hediye etti

Gelecekte çocukların devlet ve millet hizmetinde önemli görevler üstleneceğini belirten Dervişoğlu, “Üniversiteleri bitirdikten sonra hepiniz adil biçimde görevlerinize kavuşacaksınız” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Dervişoğlu, çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk’u hediye etti.