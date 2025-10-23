Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir bebek de bulunuyor.

Motosiklet ile otomobil çarpıştıü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Altınoluk Mahallesi Samanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. yönetimindeki motosiklet, F.K. idaresindeki 38 KL 888 plakalı otomobile çarptı.

Yaralılar arasında bebek de var

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.K., yolcu konumundaki E.G., otomobil sürücüsü anne F.K. ve bebeği U.K. yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.