Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletli genç hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobil sürücüsü tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Mikail Güray E., motosikletiyle hayatını kaybetti. Olay, Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yabancı plakalı Audi marka otomobilin sürücüsü Cafer S. (48), akaryakıt istasyonuna girmek için ani bir manevra yaptı. Bu esnada, karşı şeritten gelen Mikail Güray E.'nin kontrolündeki 54 HA 904 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet savrularak yola düştü ve genç sürücü ağır yaralandı.

Kaza ve sonrası

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mikail Güray E., Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bugün Ferizli Sinanoğlu Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan genç, ailesi ve yakınları tarafından büyük bir üzüntüyle anıldı.

Otomobil sürücüsü tutuklandı

Kazanın ardından, polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cafer S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, Cafer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin akaryakıt istasyonuna doğru ani manevra yaptığı, motosikletin otomobile çarptığı ve sürücünün yere düştüğü anlar net bir şekilde yer aldı.