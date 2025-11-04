Türkiye’de artan motosiklet kullanımıyla birlikte trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni önlemler devreye alındı. İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle motosiklet sürücüleri ve yolcuları için koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirdi.

Yeni yönetmelik, 4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 150. maddesinde yapılan düzenlemeye göre:

“Çerçeve veya karoseriyle korunan taşıtlar hariç olmak üzere; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 1 Ocak 2001 tarihinden sonra üretilen T3 sınıfı traktör sürücüleri ile yolcuları, koruma başlığı, koruyucu gözlük ve eldiven takmak zorundadır.”

Eldiven takmamanın cezası ne kadar?

Yeni düzenlemeye göre koruyucu donanımlarını (kask, eldiven veya gözlük) eksik kullanan motosiklet sürücülerine 993 TL idari para cezası kesilecek.

Cezalar, her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Ayrıca tekrarlayan ihlallerde sürücülere trafikten men yaptırımı da uygulanabilecek.

Neden eldiven zorunlu hale geldi?

Uzmanlara göre motosiklet kazalarında en çok hasar gören bölgelerden biri eller. Bu nedenle eldiven zorunluluğu, sürücülerin düşme veya çarpışma anında yaralanma riskini azaltmayı amaçlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, koruyucu ekipmanların hayati öneme sahip olduğunu vurguladı:

“Kask, eldiven ve koruyucu kıyafetler sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtarıcı unsurlardır.”

Yeni yönetmelikte kimler kapsamda?

Motosiklet sürücüleri ve yolcuları

Motorlu bisiklet (moped) sürücüleri

Elektrikli bisiklet sürücüleri

2001 sonrası üretilen T3 sınıfı traktör sürücüleri

Bu araç gruplarında koruyucu ekipman takmamak artık doğrudan ceza kapsamına girdi.