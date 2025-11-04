UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 4-5 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla devam ediyor. TRT 1 ve Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmaların listesi açıklandı.

4-5 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. hafta maçları için geri sayım başladı. 4 ve 5 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar kapsamında Avrupa devleri sahaya çıkacak. Türkiye’deki futbolseverlerin merak ettiği “Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?” sorusu yanıt buldu. TRT Spor’un duyurusuna göre maçlar TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇLARIN YAYINLANACAĞI KANALLAR BELLİ OLDU

TRT Spor’un resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında oynanacak tüm karşılaşmalar TRT 1 ve Tabii Spor platformları üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Tabii Spor’dan yayınlanan mücadeleleri izleyebilmek için kullanıcıların platforma kayıt olmaları gerekiyor.

TRT 1’DE YAYINLANACAK MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Türk futbolseverlerin gözü temsilcimiz Galatasaray’da olacak. Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılıların mücadelesi 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00’te TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TABİİ SPOR MAÇ PROGRAMI (4-5 KASIM 2025)

4 Kasım 2025 Salı

20.45 Napoli - Eintracht Frankfurt → TABİİ SPOR 1

20.45 Slavia Prag - Arsenal → TABİİ SPOR

23.00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise → TABİİ SPOR 3

23.00 Bodo/Glimt - Monaco → TABİİ SPOR 5

23.00 Juventus - Sporting → TABİİ SPOR 2

23.00 Liverpool - Real Madrid → TABİİ SPOR

23.00 Olympiakos - PSV → TABİİ SPOR 6

23.00 Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih → TABİİ SPOR 1

23.00 Tottenham - Kopenhag → TABİİ SPOR 4

5 Kasım 2025 Çarşamba

20.45 Karabağ - Chelsea → TABİİ SPOR

20.45 Pafos - Villarreal → TABİİ SPOR 1

23.00 Benfica - Bayer Leverkusen → TABİİ SPOR 4

23.00 Club Brugge - Barcelona → TABİİ SPOR 1

23.00 Inter - Kairat → TABİİ SPOR 2

23.00 Manchester City - Borussia Dortmund → TABİİ SPOR

23.00 Olimpik Marsilya - Atalanta → TABİİ SPOR 5

23.00 Newcastle United - Athletic Bilbao → TABİİ SPOR 3

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta mücadeleleri, grup aşamasının kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Galatasaray, ilk üç haftada topladığı puanlarla avantaj ararken Ajax deplasmanında kazanarak son 16 turu yolunda önemli bir adım atmak istiyor.