Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mourinho’ya takıma verdiği katkılar için teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

Borsa İstanbul’da hisseler hızlı yükseldi

Ayrılık açıklamasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) hisseleri yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak lot başına 13 lirayı geçti. Yatırımcılar, teknik direktör değişikliğinin kulübün geleceği üzerindeki etkilerini yakından izliyor.

Kulüp ve yatırımcılar gelişmeleri takip ediyor

Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki dönemde yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yatırımcılar ise hisselerdeki yükselişi dikkatle değerlendiriyor. Kulübün sportif ve mali performansının birleşimi, önümüzdeki süreçte borsadaki hareketleri belirlemeye devam edecek.