Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea'ye karşı alınan 1-0'lık yenilginin ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi anarak dikkat çekici ifadeler kullandı. Portekizli çalıştırıcı, takımının iyi bir oyun sergilediğini ancak yenilginin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Mourinho'nun açıklamaları, Fenerbahçeliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Mourinho’dan Fenerbahçelilere sert mesaj

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Chelsea'ye 1-0 yenildi. Maçın ardından açıklamalar yapan Jose Mourinho, kaybettikleri için üzülse de takımının performansından memnun kaldığını belirtti. "Yenilgi her zaman yenilgidir. Kaybetmek ve ertesi gün evden çıkmaktan utanmak da var, kaybetmek ve birçok şeyi iyi yaptığınızı hissetmek de var," diyen Mourinho, takımının kararlı ve cesur bir oyun sergilediğini vurguladı.

"Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayatım vardı"

Mourinho, açıklamalarında Fenerbahçe'yi de anarak, "Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayatım vardı. Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı," dedi. Bu açıklama, Fenerbahçeliler arasında tepkiye yol açtı. Mourinho'nun, Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından Benfica'ya gitmesinin, kulüp yönetimiyle anlaşmazlık yaşadığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Mourinho, Benfica'ya transferinin ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez’den aldığı mesajı da paylaştı. Perez'in, "Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum," şeklindeki mesajına teşekkür eden Mourinho, Benfica'da yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Kerem Aktürkoğlu sorusuna da cevap verdi

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu’nun eksikliğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. "Kerem burada değil. Benfica, Lukebakio'yu kadroya katarak iyi bir iş çıkardı," dedi. Aktürkoğlu’nun yokluğunun hissedilip hissedilmediğiyle ilgili soruya Mourinho'nun verdiği cevap, "Aktürkoğlu’nu unutun," şeklinde oldu. Bu sözler, özellikle Türkiye'deki futbolseverler tarafından dikkatle izlendi.