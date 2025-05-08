Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8 Mayıs 2025 Perşembe gününe pozitif bir başlangıç yaptı. Açılışta %0,54 artış kaydeden endeks, 9.123,90 puana yükselirken, ilk işlemlerde 9.100 puan üzerindeki seyrini korudu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 49,28 puanlık artışla %0,54 değer kazanarak 9.123,90 puana ulaştı. Açılışın ardından ilk işlemlerde endeks, 9.100 puan seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

BIST 100'de dünkü kapanış

BIST 100 endeksi, 7 Mayıs Çarşamba gününü %0,66 düşüşle 9.074,62 puandan tamamladı. Gün içerisinde en düşük 9.032,54, en yüksek 9.189,46 puan seviyeleri görüldü. Endeksin dolar bazındaki değeri 234,94 dolar olarak hesaplandı.

Borsa genelinde sektörel ve ulusal endekslerin 10'u günü yükselişle tamamlarken, 55 endeks değer kaybetti. En çok yükselen endeks %2,63 ile teknoloji, en fazla kayıp yaşayan ise %4,58 düşüşle BIST Adana endeksi oldu.

İşlem hacmi ve hisse dağılımı

BIST 100 endeksine dahil 100 hissenin:

Endeks hisselerinde toplam işlem hacmi 89,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, borsa genelindeki toplam işlem hacminin %64,07'sini oluşturdu.

Güne en hızlı başlayan hisseler:

BIST 100 Endeksi'nde en çok yükselişle açılış yapan ilk 5 hisse:

MPARK GUBRF AGROT KONYA ANHYT

En çok düşüşle açılış yapan ilk 5 hisse:

GRTHO IEYHO PETKM AKSA EFORC

Tüm hisseler arasında ilk saat itibarıyla en çok prim yapan paylar CASA, ISYAT ve BAGFS olurken, en fazla değer kaybeden hisseler ise BINHO, CEMAS ve TMPOL olarak kayıtlara geçti.

Hisseler primli mi, iskontolu mu?

InvestingPro'nun "Adil Değer" analiz aracı, hisselerin mevcut fiyatlarının içsel değerine göre ne ölçüde primli ya da iskontolu olduğunu hesaplayarak yatırımcılara yön göstermeyi amaçlıyor. Açılışta yükselişle dikkat çeken hisselerin bir kısmı hâlâ iskontolu işlem görüyor olabilirken, bazı hisselerin kısa vadeli yükselişi yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Piyasalarda güncel durum:

Yurt içi döviz piyasasında:

Dolar/TL sabah saatlerinde 38,64 seviyesinde yatay seyretti.

Euro/TL, %0,15 artışla 43,72 seviyesinden işlem gördü.

Gram altın, %0,88 düşüşle 4.145 TL'den alıcı buldu.

Yurt dışı piyasalar:

Asya borsaları güne pozitif bir görünümle başladı.

Avrupa borsaları da açılışta yükseliş gösterdi.

ABD borsaları dünkü işlemleri artıda tamamladı; vadeli endekslerde sabah saatlerinde yükseliş eğilimi sürüyor.

Uzman görüşü

Analistler, küresel piyasalardaki pozitif havanın ve ABD'de açıklanan ekonomik verilerin etkisiyle Borsa İstanbul'un yeni işlem gününe güçlü başladığını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 seviyeleri direnç; 9.100 ve 9.000 seviyeleri ise destek konumunda izleniyor.