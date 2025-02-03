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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Operasyonlar nedeniyle kaçan 2 PKK’lı teröristin Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Hudut Karakolu’na teslim olduğu bildirildi.

MSB’den açıklama

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."

Kaynak: İHA