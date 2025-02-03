Atanan ilçe başkanlarından Av. Müslüm Doğruer Konak, Sefa Bozkurt Buca, Tanıl Taha Karşıyaka, Ferhat Kıyanç Bayraklı, Erkan Çoruh Bornova, Mertcan Darıcı Gaziemir, Gökhan Çalışır ise Karabağlar’da görevine başladı.

İl Başkanı Seçkin Boyunağa konuyla ilgili olarak “Türkiye İttifakı Partisi, 10 bine yakın üyesi 54 il teşkilatıyla seçimlere kendi ismi ve logosuyla girmeye hak kazanmış Türk siyasetinin geleceğini etkileyecek önemli bir partidir. İl teşkilatımız öncülüğünde, ilçeler düzeyinde gerçekleşen bu yenilenme partimize ve milletimize hayırlara vesile olsun. Türk milliyetçilerinin İzmir’de görünürlüğünü, siyasi etkisini, dava şuurunu arttırsın” ifadelerini kullandı.

İl divanına yeni başlık

Türkiye İttifakı Partisi İzmir İl Teşkilatı, ilçe başkanları atamalarının yanı sıra il başkanlık divanında da düzenlemeler yaptı. Yapılan istişareler neticesinde İttifak Partisi il yönetim kurulu, yeni nesil anlayışın getirdiği ihtiyaca binaen “Siyasi İşler Başkanlığı” kurulması yönünde oy birliğiyle karar aldı. Yeni kurulan Siyasi İşler Başkanlığı görevine atanan isim Av. Yağız Tokya oldu.

Tören düzenlendi

1 Şubat 2025 tarihinde İzmir İl başkanlığında İl Başkanı Seçkin Boyunağa tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlayan bir tören düzenlendi. Görev alan isimler partililere takdim edilirken, yeni üyelere Boyunağa tarafından rozet takıldı. Düzenlenen törene genel merkez yöneticisi ve MYK üyesi Genco Karaman’da katıldı.