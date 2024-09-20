Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin Başkale’deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
MSB’nin yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hız kazanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim olmuştur" ifadeleri yer aldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2024
Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu.… pic.twitter.com/NKnaTgMh4h