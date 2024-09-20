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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin Başkale’deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

MSB’nin yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hız kazanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ