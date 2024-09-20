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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu.… pic.twitter.com/NKnaTgMh4h

MSB’nin yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hız kazanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim olmuştur" ifadeleri yer aldı.

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