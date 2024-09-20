Vodafone Sultanlar Ligi takımlarının da mücadele ettiği Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Grup Etabı bugün başlıyor. Heyecan dolu karşılaşmaların programı ve yayın detayları voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte 20 Eylül Cuma günkü maç programı ve saatleri:

14.00 – Keçiören Belediyesi SigortaShop vs Beşiktaş (Cengiz Göllü Spor Salonu)

– vs (Cengiz Göllü Spor Salonu) 16.00 – Galatasaray Daikin vs Zerenspor (Cengiz Göllü Spor Salonu)

– vs (Cengiz Göllü Spor Salonu) 20.00 – Nilüfer Belediyesi Eker vs Aydın Büyükşehir Belediyespor (İzmir, Atatürk Spor Salonu)

Maçlar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler bu heyecanlı mücadeleleri ekran başında takip edebilecek.

📺💻📱 | @trtsporyildiz'da bugün!👇#CANLI



🏆AXA Sigorta Kupa Voley



🏐14.00 | Keçiören BLD. Sigorta Shop - Beşiktaş

🏐16.00 | Galatasaray Daikin - Zeren Spor

🏐20.00 | Nilüfer Belediyesi Eker - Aydın Büyükşehir BLD.



🏀18.00 | Esenler Erokspor - Çayırova Belediyesi pic.twitter.com/OZJPHKfVds — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 20, 2024

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-2025 sezonu Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları, 20-22 Eylül 2024 tarihlerinde Bursa ve İzmir’de oynanacak.

Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu ve İzmir TVF Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yapacağı Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de gruplar şöyle:

I. Grup/Bursa: Galatasaray Daikin, Zeren Spor, Sarıyer Bld.

II. Grup/İzmir: Nilüfer Bld., Aydın BBSK, Bahçelievler Bld.

III. Grup/Bursa: Keçiören Bld. Sigorta Shop, Beşiktaş, Aras Kargo

Grup maçları sonunda gruplarında birinci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de 2023-2024 sezon sıralamasına göre (1.Fenerbahçe Medicana, 2.Eczacıbaşı Dynavit, 3.Vakıfbank, 4.Türk Hava Yolları 5.Kuzeyboru) doğrudan çeyrek finale katılacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de grup maçlarının programı ise şu şekilde:

20 Eylül Cuma

14.00 Keçiören Bld. Sigorta Shop-Beşiktaş (TRT Spor Yıldız)

16.00 Galatasaray Daikin-Zeren Spor (TRT Spor Yıldız)

20.00 Nilüfer Bld. Eker-Aydın BBSK (TRT Spor Yıldız)

21 Eylül Cumartesi

14.00 Sarıyer Bld.-Galatasaray Daikin (TRT Spor Yıldız)

16.30 Aras Kargo-Keçiören Bld. Sigorta Shop (TRT Spor Yıldız)

19.00 Bahçelievler Bld. – Nilüfer Bld. Eker (TRT Spor Yıldız)

22 Eylül Pazar

13.00 Beşiktaş – Aras Kargo (TRT Spor Yıldız)

15.30 Zeren Spor – Sarıyer Bld. (TRT Spor Yıldız)

18.00 Aydın BBSK – Bahçelievler Bld. (TRT Spor Yıldız)