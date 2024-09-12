Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli alanlarda, özellikle uzayda etkinlik ve caydırıcılığı artırma çalışmalarını sürdüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarında gerçekleştirilen iyileştirmelere dikkat çekildi.
Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkil faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi. Bu kapsamda, Milli Uzay Programı çerçevesinde ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın, "2024 Yılı Genel Atamaları" çerçevesinde Uzay Komutanlığı'na atandığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ