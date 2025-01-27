Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok."

Terörle mücadele, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.