MSB, Zeytin Dalı bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

"Terör kaynağını kurutma azmi"

Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak terörü kaynağında kurutma azmi ve kararlılığı içerisindeyiz" ifadelerine yer verildi.