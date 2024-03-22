MSB'nin yapmış olduğu açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Bu gelişme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı kararlı mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirildi. Operasyonların süreceği belirtilirken, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kararlılığının sürdüğü vurgulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklama yapıldı: