Birbirimize daha çok destek olmamız, unutanlara da hatırlatmamız lazım

Ali Fuat Cebesoy Muhtarlığı ziyaretinin ardından Kınay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gazilerle sohbet eden Kınay, “Bu ülkenin ne bedellerle bugünlere geldiğini unutanlar var. Bu yüzden birbirimize daha çok destek olmamız, unutanlara da hatırlatmamız lazım. Bu ülkede feda edilenler anlatılmalı ki bugünümüze daha çok sahip çıkalım. Biz bugün hala birilerine karşı Atatürk ve devrimlerini savunmak zorunda kalmanın utancını yaşıyoruz. Bugün de bir kurtuluş mücadelesinin içindeyiz” dedi.

El sanatları dersine konuk oldu

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanlığı ziyaretinin ardından Kınay, Cennetçeşme’de esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflar ve vatandaşlarla buluşan Kınay, onların sorunlarını dinledi. Esnafla bir araya gelmesinin ardından Cennetçeşme Semt Merkezi’ni ziyaret eden Kınay, burada el sanatları dersine konuk olarak kursiyer kadınlarla sohbet etti. Semt Merkezi ziyaretinin ardından Kınay, Yurtoğlu Mahallesi Muhtarı Duran İmrek’i ve Cennetçeşme Muhtarı İbrahim Emen’i ziyaret etti. Burada mahallenin sorularını dinleyen Kınay, 1 Nisan itibariyle bu sorunları çözmek adına hızla işe koyulacaklarını belirtti.

Karabağlar meclis ve komisyonlarla yönetilecek

Yurtoğlu Mahallesi Muhtarlığı ziyaretinin ardından Kınay, İzmir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından Poligon Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Kınay, vatandaşlarla bir araya geldi. Kurulacak meclis ve komisyonlarla birlikte vatandaşlarla sık sık görüşme ve iletişim içinde yürütülecek bir Karabağlar modeli üzerinde çalışılacağını belirten Kınay, yaşanan sorunları birlik ve beraberlik içinde dayanışma ile çözüleceğini ifade etti.

İzmir’in Marşı’nı da İzmir’in sesini de hep beraber göstereceğiz

Esnaf ziyaretinin ardından Poligon Mahallesi’nde halk buluşması gerçekleştiren Kınay, “Sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz Karabağlar’da. Artık 10 günümüz kaldı. Biliyoruz ki İzmir’de de Karabağlar’da da kadınlarla, gençlerle, çocuklarla beraber aslında ülkenin geleceğini de tekrar beraber inşa edeceğiz. Bu ülkenin hangi bedellerle kurulduğunu unutanlara, ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa, İzmir’in Dağları’nda Çiçekler Açar’ı söylemekten utananlara bizler İzmir’in Marşı’nı da İzmir’in sözünü de İzmir’in sesini de hep beraber göstereceğiz. İzmir’in dağlarında çiçekler açtıracağız” dedi.

İzmir’in Marşı’nı da İzmir’in sesini de hep beraber göstereceğiz

Esnaf ziyaretinin ardından Poligon Mahallesi’nde halk buluşması gerçekleştiren Kınay, “Sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz Karabağlar’da. Artık 10 günümüz kaldı. Biliyoruz ki İzmir’de de Karabağlar’da da kadınlarla, gençlerle, çocuklarla beraber aslında ülkenin geleceğini de tekrar beraber inşa edeceğiz. Bu ülkenin hangi bedellerle kurulduğunu unutanlara, ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa, İzmir’in Dağları’nda Çiçekler Açar’ı söylemekten utananlara bizler İzmir’in Marşı’nı da İzmir’in sözünü de İzmir’in sesini de hep beraber göstereceğiz. İzmir’in dağlarında çiçekler açtıracağız” dedi.

Cemil Tugay ile birlikte iftar yaptı

Ziyaretlerin ardından Başkan Adayı Kınay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile birlikte Günaltay Mahallesi Polis Amca Parkı’ndaki iftar programına katıldı. İftarın ardından konuşan Kınay, “Önümüzdeki beş yılda sizlerle birlikte acıyı da tatlıyı da paylaşacağımız, dertlerimizi azaltıp iyilikleri ve mutlulukları çoğaltacağımız bir belediyecilikle beraber büyük bir aile olacağız. Bugün bu sofralarda bir arada olduğumuz gibi daha uzun zamanlar bir arada olacağız. Bugünün bir özelliği daha var. Bugün 21 Mart, gece ile gündüzün eşit olduğu, baharın gelişini müjdeleyen bayramımız Nevruz’umuz baharın gelişi gibi hayatımızda çiçekler ve umutlar açsın” dedi.

21 Mart baharın ve dostluğun bayramı

Kınay’ın ardından konuşan Cemil Tugay, “Önümüzdeki 5 yıl içinde eğer bize yetki verirseniz güzellikleri artırarak hep beraber iyi günler yaşamaya devam edelim” dedi. Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan'ın da iftara katıldığını belirten Başkan Adayı Tugay, “Mehmet Başkanımla Mardin ziyaretim sırasında tanıştım. Partimiz ve Mardin için çok çalışmış insanlardan biri. Onun gibi yüzlerce dostumuz dayanışma için yanımızdalar. Ülkemiz birlik, beraberlik, barış içerisinde yaşasın istiyoruz” dedi. 21 Mart Nevruz Bayramı’nı hatırlayan Tugay, “21 Mart baharın ve dostluğun bayramı. Bu bayramlar her zaman bizler için çok daha güzel geçsin. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kaydetti.

Başkan adaylarımızı size emanet ediyoruz

Tugay’ın konuşmasının ardından söz alan Kılıçaslan, “Bu bir belediye başkanlığı seçim yarışı değil. Bu demokrasi seçimidir. Hak, hukuk, adalet ve tam bağımsız bir Türkiye için yapılması gereken, değerli arkadaşlarımıza tam destek vermektir. Çocuklarımızın, toplumun geleceği için bunu yapmak zorundayız. Ramazan ayında bile çocuklar yatağa aç giriyor. İşçilerin, memurların durumunu hiç söylemiyorum. Başkan adaylarımızı size emanet ediyoruz. İyi ki varsınız” dedi. İftar yemeğinin ardından çocuklara pamuk şeker ve top dağıtılırken Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu sahnelendi. Sonrasında Günaltay Mahallesi Muhtarı Sakine Özdem’i ziyaret eden Kınay, mahallenin sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözümleri konuştu. Seçimden sonra Karabağlar’ın beraberlik içinde yönetileceğini vurgulayan Kınay, daha güzel bir Karabağlar için çalışacaklarını ifade etti.