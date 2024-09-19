Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazları ve telsizleri patlatmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bu konuda nasıl bir tedbir aldığına dair açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yalnızca yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullandığı vurgulandı.

"Yeni tedbirler geliştirilmektedir"

MSB kaynakları, “Üretim sürecine herhangi bir üçüncü tarafın dâhil olması durumunda, tedarik ve üretim süreçlerimizde ilave detaylı kontrol mekanizmaları işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekâtlar, gerekse Ukrayna’daki savaş ve Lübnan’daki gelişmeler gibi her türlü olay sonrasında alınan dersler ışığında tedbirler gözden geçirilmekte ve yeni tedbirler geliştirilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili incelemeler yapılıyor

İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri hedef almasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı’nın bu olayla ilgili olarak gerekli incelemeleri yaptığı belirtilerek, TSK’nın muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanlarda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale geldiği vurgulandı.